Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

04.02.1914

Дата смерти

02.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1914

Отец: Одинцов Иван Дмитриевич

Мать: Одинцова (Логвина) Фёкла Васильевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Около 1931

Муж: Чернышов Иван Дмитриевич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.08.1932

Дочь: Антипова (Чернышова) Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Чернышов Иван Дмитриевич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.09.1936

Дочь: Киселёва (Чернышова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Чернышов Иван Дмитриевич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.04.1939

Сын: Чернышов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Чернышов Иван Дмитриевич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1942

Сын: Чернышов Иван Иванович

Отец ребёнка: Чернышов Иван Дмитриевич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.09.1948

Сын: Чернышов Николай Иванович

Отец ребёнка: Чернышов Иван Дмитриевич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.10.1952

Дочь: Березнякова (Чернышова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Чернышов Иван Дмитриевич

Смерть
02.08.1979

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