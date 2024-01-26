Одинцова (Логвина) Фёкла Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.05.1884 ст.
Дата смерти27.06.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1884 ст.
Бракосочетание
15.10.1904 ст.
Рождение ребёнка
07.10.1905 ст.
Сын: Одинцов Александр Иванович
Отец ребёнка: Одинцов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.06.1907 ст.
Дочь: Одинцова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Одинцов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.01.1912 ст.
Отец ребёнка: Одинцов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.02.1914
Дочь: Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Одинцов Иван Дмитриевич
Смерть
27.06.1970