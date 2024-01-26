Одинцова (Логвина) Фёкла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одинцова (Логвина) Фёкла Васильевна

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Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

12.05.1884 ст.

Дата смерти

27.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1884 ст.

Отец: Логвин Василий Михайлович

Мать: Логвина (Толстых) Ирина Мартыновна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
15.10.1904 ст.

Муж: Одинцов Иван Дмитриевич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.10.1905 ст.

Сын: Одинцов Александр Иванович

Отец ребёнка: Одинцов Иван Дмитриевич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.06.1907 ст.

Дочь: Одинцова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Одинцов Иван Дмитриевич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.01.1912 ст.

Сын: Одинцов Василий Иванович

Отец ребёнка: Одинцов Иван Дмитриевич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.02.1914

Дочь: Чернышова (Одинцова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Одинцов Иван Дмитриевич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
27.06.1970
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

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