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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По ходатайству нижнего чина из крестьян села Махровки Махровской волости Якова Дмитриевича Толстова о назначении ему пособия от казны. 1915 г. // Гос. архив Воронежской о Показать все
Документы о предоставлении льгот по освобождению от налогов переселенцев села Махровка Махровской волости Голомазова Е. И. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
629Махровка, с. каз.при рч. Баклуше.263049016361661Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
226. Махровка, село бывшее государственное, при речке Баклуше, дворов 629, жителей 4568, волостное правление (уездный город 30в.), церковь православная, школа, 3 лавки, б Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Махровка«Борисогл.» п.-т. кон.2626
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Махровка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
6922Махровкасело51°33'с.ш.42°24'в.д.M-38-013
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20710000146с Махровкасело