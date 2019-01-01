село Махровка, село Махровка, Борисоглебский, Воронежская область (на 2019) — Familio

Махровка

Борисоглебский, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По ходатайству нижнего чина из крестьян села Махровки Махровской волости Якова Дмитриевича Толстова о назначении ему пособия от казны. 1915 г. // Гос. архив Воронежской о Показать все
Документы о предоставлении льгот по освобождению от налогов переселенцев села Махровка Махровской волости Голомазова Е. И. 1922 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд
629Махровка, с. каз.при рч. Баклуше.263049016361661Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Махровская волость
226. Махровка, село бывшее государственное, при речке Баклуше, дворов 629, жителей 4568, волостное правление (уездный город 30в.), церковь православная, школа, 3 лавки, б Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Борисоглебский уезд, Махровская волость
село Махровка«Борисогл.» п.-т. кон.2626

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд, Махровская волость
село Махровка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, город областного подчинения Борисоглебск
6922Махровкасело51°33'с.ш.42°24'в.д.M-38-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Борисоглебский
20710000146с Махровкасело
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