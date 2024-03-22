Киселёва (Чернышова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.09.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1936
Рождение ребёнка
04.09.1959
Сын: Чернышов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Чернышов Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
07.01.1967
Сын: Чернышов Александр Валентинович
Отец ребёнка: Самойлов Валентин Александрович
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.05.1973
Отец ребёнка: Миронов Николай Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно