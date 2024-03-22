Киселёва (Чернышова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Чернышова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

20.09.1936

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1936

Отец: Чернышов Иван Дмитриевич

Мать: Чернышова Татьяна Ивановна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.09.1959

Сын: Чернышов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Чернышов Виктор Васильевич

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.01.1967

Сын: Чернышов Александр Валентинович

Отец ребёнка: Самойлов Валентин Александрович

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.05.1973

Сын: Миронов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Миронов Николай Егорович

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Николай Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Вячеслав Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Валентин Александрович

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