Чернышов Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения01.04.1939
Дата смерти16.11.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1939
Рождение ребёнка
23.04.1965
Дочь: Саванова Марина Викторовна
Мать ребёнка: Чернышова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
03.01.1967
Мать ребёнка: Чернышова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1969
Дочь: Чернышова Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Чернышова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
16.09.1971
Сын: Чернышов Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Чернышова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
08.11.1972
Дочь: Чернышова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Чернышова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
16.02.1974
Дочь: Полякова Оксана Викторовна
Мать ребёнка: Чернышова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
14.06.1976
Дочь: Чернышова Алёна Викторовна
Мать ребёнка: Чернышова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
24.06.1977
Сын: Чернышов Роман Викторович
Мать ребёнка: Чернышова Галина Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1979
Сын: Чернышов Виктор Викторович
Мать ребёнка: Чернышова Галина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.11.2011