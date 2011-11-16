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Чернышов Виктор Иванович

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Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

01.04.1939

Дата смерти

16.11.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1939

Отец: Чернышов Иван Дмитриевич

Мать: Чернышова Татьяна Ивановна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.04.1965

Дочь: Саванова Марина Викторовна

Мать ребёнка: Чернышова Галина Алексеевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.01.1967

Сын: Чернышов Иван Викторович

Мать ребёнка: Чернышова Галина Алексеевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1969

Дочь: Чернышова Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Чернышова Галина Алексеевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.09.1971

Сын: Чернышов Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Чернышова Галина Алексеевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.11.1972

Дочь: Чернышова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Чернышова Галина Алексеевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.02.1974

Дочь: Полякова Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Чернышова Галина Алексеевна

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
14.06.1976

Дочь: Чернышова Алёна Викторовна

Мать ребёнка: Чернышова Галина Алексеевна

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
24.06.1977

Сын: Чернышов Роман Викторович

Мать ребёнка: Чернышова Галина Алексеевна

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Около 1979

Сын: Чернышов Виктор Викторович

Мать ребёнка: Чернышова Галина Алексеевна

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Галина Алексеевна

Смерть
16.11.2011
Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
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