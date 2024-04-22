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Чернышов Иван Викторович

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Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

03.01.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1967

Отец: Чернышов Виктор Иванович

Мать: Чернышова Галина Алексеевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
1986

Жена: Чернышова Галина Ивановна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.06.1987

Дочь: Чернышова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Чернышова Галина Ивановна

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
08.03.1990

Сын: Чернышов Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Чернышова Галина Ивановна

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
29.09.1991

Дочь: Чернышова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Чернышова Галина Ивановна

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
11.10.1992

Сын: Чернышов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Чернышова Галина Ивановна

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
29.11.1992

Сын: Глуховеров Егор Иванович

Мать ребёнка: Глуховерова Светлана Владимировна

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глуховерова Светлана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Галина Ивановна

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