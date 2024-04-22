Чернышов Иван Викторович
Место рождения
Дата рождения03.01.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1967
Бракосочетание
1986
Рождение ребёнка
07.06.1987
Дочь: Чернышова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Чернышова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
08.03.1990
Сын: Чернышов Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Чернышова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1991
Дочь: Чернышова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чернышова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
11.10.1992
Мать ребёнка: Чернышова Галина Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1992
Мать ребёнка: Глуховерова Светлана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно