Чернышова Алёна Викторовна
Место рождения
Дата рождения14.06.1976
Дата смерти08.04.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1976
Рождение ребёнка
10.01.1996
Дочь: Захарченко Диана Викторовна
Рождение ребёнка
Около 24.10.1998
Дочь: Чернышова Клавдия Геннадьевна
Рождение ребёнка
12.08.2000
Дочь: Чернышова Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
02.03.2004
Дочь: Петренко Арина Сергеевна
Отец ребёнка: Петренко Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петренко Сергей
Смерть
08.04.2011