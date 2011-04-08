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Чернышова Алёна Викторовна

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Место рождения

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

14.06.1976

Дата смерти

08.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1976

Отец: Чернышов Виктор Иванович

Мать: Чернышова Галина Алексеевна

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
10.01.1996

Дочь: Захарченко Диана Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Около 24.10.1998

Дочь: Чернышова Клавдия Геннадьевна

Отец ребёнка: не указан

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
12.08.2000

Дочь: Чернышова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
02.03.2004

Дочь: Петренко Арина Сергеевна

Отец ребёнка: Петренко Сергей

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петренко Сергей

Смерть
08.04.2011
Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
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