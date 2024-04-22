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Чернышов Дмитрий Викторович

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Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

16.09.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1971

Отец: Чернышов Виктор Иванович

Мать: Чернышова Галина Алексеевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.01.1994

Сын: Чернышов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Чернышова Алёна Николаевна

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
29.08.1995

Дочь: Чернышова Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Чернышова Алёна Николаевна

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
23.09.1999

Сын: Чернышов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Чернышова Алёна Николаевна

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
21.10.2001

Сын: Чернышов Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: Чернышова Алёна Николаевна

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Алёна Николаевна

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