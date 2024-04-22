Чернышов Дмитрий Викторович
Место рождения
Дата рождения16.09.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1971
Рождение ребёнка
25.01.1994
Мать ребёнка: Чернышова Алёна Николаевна
Рождение ребёнка
29.08.1995
Дочь: Чернышова Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Чернышова Алёна Николаевна
Рождение ребёнка
23.09.1999
Сын: Чернышов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Чернышова Алёна Николаевна
Рождение ребёнка
21.10.2001
Сын: Чернышов Даниил Дмитриевич
Мать ребёнка: Чернышова Алёна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно