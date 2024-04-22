Чернышова (Мирошник) Алёна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Мирошник) Алёна Николаевна

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Место рождения

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

20.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
25.01.1994

Сын: Чернышов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Викторович

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
29.08.1995

Дочь: Чернышова Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Викторович

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
23.09.1999

Сын: Чернышов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Викторович

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
21.10.2001

Сын: Чернышов Даниил Дмитриевич

Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Викторович

Воскресеновка, Михайловский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов Дмитрий Викторович

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