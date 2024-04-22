Чернышова (Мирошник) Алёна Николаевна
Место рождения
Дата рождения20.09.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1973
Рождение ребёнка
25.01.1994
Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
29.08.1995
Дочь: Чернышова Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
23.09.1999
Сын: Чернышов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Викторович
Рождение ребёнка
21.10.2001
Сын: Чернышов Даниил Дмитриевич
Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно