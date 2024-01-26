Чернышов Дмитрий Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернышов Дмитрий Игнатович

Чернышов Дмитрий Игнатович

Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

26.10.1874 ст.

Дата смерти

Около 1935

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1874 ст.

Отец: Чернышов Игнат Никифорович

Мать: Чернышова (Сеснева) Прасковья Кузьминична

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
30.10.1892 ст.

Жена: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1893 ст.

Дочь: Чернышова Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.10.1895 ст.

Дочь: Попова (Чернышова) Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.12.1897 ст.

Сын: Чернышов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.02.1900 ст.

Сын: Чернышов Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.02.1902 ст.

Дочь: Чернышова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.08.1904 ст.

Сын: Чернышов Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.05.1907 ст.

Сын: Чернышов Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.01.1910 ст.

Сын: Чернышов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.10.1912

Дочь: Чернышова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
16.04.1915

Сын: Чернышов Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна

Смерть
Около 1935
Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.