Чернышов Дмитрий Игнатович
Место рождения
Дата рождения26.10.1874 ст.
Дата смертиОколо 1935
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Чернышова Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна
Дочь: Попова (Чернышова) Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна
Сын: Чернышов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна
Дочь: Чернышова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна
Сын: Чернышов Фёдор Дмитриевич
Мать ребёнка: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна
Сын: Чернышов Фёдор Дмитриевич
Мать ребёнка: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна
Дочь: Чернышова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна