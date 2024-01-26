Чернышова (Лобанова) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения12.02.1874 ст.
Дата смертиОколо 1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1874 ст.
Бракосочетание
30.10.1892 ст.
Рождение ребёнка
10.10.1893 ст.
Дочь: Чернышова Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Игнатович
Рождение ребёнка
01.10.1895 ст.
Дочь: Попова (Чернышова) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Игнатович
Рождение ребёнка
19.12.1897 ст.
Сын: Чернышов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Игнатович
Рождение ребёнка
10.02.1900 ст.
Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Игнатович
Рождение ребёнка
10.02.1902 ст.
Дочь: Чернышова Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Игнатович
Рождение ребёнка
10.08.1904 ст.
Сын: Чернышов Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Игнатович
Рождение ребёнка
20.05.1907 ст.
Сын: Чернышов Фёдор Дмитриевич
Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Игнатович
Рождение ребёнка
26.01.1910 ст.
Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Игнатович
Рождение ребёнка
06.10.1912
Дочь: Чернышова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Игнатович
Рождение ребёнка
16.04.1915
Отец ребёнка: Чернышов Дмитрий Игнатович
Смерть
Около 1943