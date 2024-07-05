Фомин Порфирий Около 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомин Порфирий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

До 1827

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Фомин Михайла Калинин

Мать: ?

https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/122?snippet=87
Упоминание
Неизвестно
ЦГА | https://ya.ru/archive/catalog/7c3b6e45-05b5-4d2f-b8da-a2bab330de89?pageNum=174 | Смерть . Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
После 1806

Сын: Фомин Никита Купецкий Брат

Мать ребёнка: Фомина Праскева Вдова Васильевна

https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/94
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Фомин Пантелеимон Купецкий Брат

Мать ребёнка: Фомина Праскева Вдова Васильевна

Рождение ребёнка
До 1812

Дочь: Крохина (Фомина) ? Евфимия

Мать ребёнка: Фомина Праскева Вдова Васильевна

https://ya.ru/archive/catalog/d69f08fd-0eb7-4624-82d4-8a391afc77e6/96
хз кто она, но они с ней и её детьми дружат....
Смерть
До 1827
Коломна, Коломенский, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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