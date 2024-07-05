Фомин Порфирий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиДо 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Фомин Михайла Калинин
Мать: ?
https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/122?snippet=87
Упоминание
Неизвестно
ЦГА | https://ya.ru/archive/catalog/7c3b6e45-05b5-4d2f-b8da-a2bab330de89?pageNum=174 | Смерть . Вознесенская церковь
Рождение ребёнка
После 1806
Сын: Фомин Никита Купецкий Брат
Мать ребёнка: Фомина Праскева Вдова Васильевна
https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/94
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Фомин Пантелеимон Купецкий Брат
Мать ребёнка: Фомина Праскева Вдова Васильевна
Рождение ребёнка
До 1812
Дочь: Крохина (Фомина) ? Евфимия
Мать ребёнка: Фомина Праскева Вдова Васильевна
https://ya.ru/archive/catalog/d69f08fd-0eb7-4624-82d4-8a391afc77e6/96
хз кто она, но они с ней и её детьми дружат....
Смерть
До 1827
Коломна, Коломенский, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость