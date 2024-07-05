Крохина (Фомина) ? Евфимия
Место рожденияhttps://ya.ru/archive/catalog/d69f08fd-0eb7-4624-82d4-8a391afc77e6/96
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812
Отец: Фомин Порфирий
https://ya.ru/archive/catalog/d69f08fd-0eb7-4624-82d4-8a391afc77e6/96
хз кто она, но они с ней и её детьми дружат....
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Крохин Антон Мещанин
Отец ребёнка: Крохин Алексей Мещанин Антонович
Бракосочетание
До 1837
https://ya.ru/archive/catalog/d69f08fd-0eb7-4624-82d4-8a391afc77e6/96
Смерть
Неизвестно