Крохина (Фомина) ? Евфимия До 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крохина (Фомина) ? Евфимия

Место рождения

https://ya.ru/archive/catalog/d69f08fd-0eb7-4624-82d4-8a391afc77e6/96

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: Фомин Порфирий

Мать: Фомина Праскева Вдова Васильевна

https://ya.ru/archive/catalog/d69f08fd-0eb7-4624-82d4-8a391afc77e6/96
хз кто она, но они с ней и её детьми дружат....
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Крохин Антон Мещанин

Отец ребёнка: Крохин Алексей Мещанин Антонович

Бракосочетание
До 1837

Муж: Крохин Алексей Мещанин Антонович

https://ya.ru/archive/catalog/d69f08fd-0eb7-4624-82d4-8a391afc77e6/96
Смерть
Неизвестно

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