Фомин Никита Купецкий Брат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1806
Отец: Фомин Порфирий
https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/94
Рождение ребёнка
После 1832
Сын: Фомин Иван
Мать ребёнка: Фомина Дарья Корнилиевна
Рождение ребёнка
01.09.1837
Дочь: (Фомина) Марфа
Мать ребёнка: Фомина Дарья Корнилиевна
Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/d69f08fd-0eb7-4624-82d4-8a391afc77e6/96
Рождение ребёнка
1839
Сын: Фомин Василий
Мать ребёнка: Фомина Дарья Корнилиевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Фомина) Наталья
Мать ребёнка: Фомина Дарья Корнилиевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Фомин Алексей
Мать ребёнка: Фомина Дарья Корнилиевна
Смерть
Неизвестно