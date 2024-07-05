Фомин Никита Купецкий Брат После 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомин Никита Купецкий Брат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1806

Отец: Фомин Порфирий

Мать: Фомина Праскева Вдова Васильевна

https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/94
Рождение ребёнка
После 1832

Сын: Фомин Иван

Мать ребёнка: Фомина Дарья Корнилиевна

Рождение ребёнка
01.09.1837

Дочь: (Фомина) Марфа

Мать ребёнка: Фомина Дарья Корнилиевна

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/d69f08fd-0eb7-4624-82d4-8a391afc77e6/96
Рождение ребёнка
1839

Сын: Фомин Василий

Мать ребёнка: Фомина Дарья Корнилиевна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Фомина) Наталья

Мать ребёнка: Фомина Дарья Корнилиевна

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Фомин Алексей

Мать ребёнка: Фомина Дарья Корнилиевна

Смерть
Неизвестно

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