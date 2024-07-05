Фомина Праскева Вдова Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1806
Сын: Фомин Никита Купецкий Брат
Отец ребёнка: Фомин Порфирий
https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/94
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Фомин Пантелеимон Купецкий Брат
Отец ребёнка: Фомин Порфирий
Рождение ребёнка
До 1812
Дочь: Крохина (Фомина) ? Евфимия
Отец ребёнка: Фомин Порфирий
https://ya.ru/archive/catalog/d69f08fd-0eb7-4624-82d4-8a391afc77e6/96
хз кто она, но они с ней и её детьми дружат....
Смерть
Неизвестно