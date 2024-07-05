Фомина Праскева Вдова Васильевна Около 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомина Праскева Вдова Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1806

Сын: Фомин Никита Купецкий Брат

Отец ребёнка: Фомин Порфирий

https://ya.ru/archive/catalog/486e0192-7578-4624-9a2a-59b3ba606271/94
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Фомин Пантелеимон Купецкий Брат

Отец ребёнка: Фомин Порфирий

Рождение ребёнка
До 1812

Дочь: Крохина (Фомина) ? Евфимия

Отец ребёнка: Фомин Порфирий

https://ya.ru/archive/catalog/d69f08fd-0eb7-4624-82d4-8a391afc77e6/96
хз кто она, но они с ней и её детьми дружат....
Смерть
Неизвестно

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