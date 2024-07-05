Фомина Дарья Корнилиевна Около 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомина Дарья Корнилиевна

Место рождения

https://ya.ru/archive/catalog/818fb5a7-75f0-420b-8f18-4436c3de779e/164

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

https://ya.ru/archive/catalog/818fb5a7-75f0-420b-8f18-4436c3de779e/164
есть возраст в ревизии
Рождение ребёнка
После 1832

Сын: Фомин Иван

Отец ребёнка: Фомин Никита Купецкий Брат

Рождение ребёнка
01.09.1837

Дочь: (Фомина) Марфа

Отец ребёнка: Фомин Никита Купецкий Брат

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/d69f08fd-0eb7-4624-82d4-8a391afc77e6/96
Рождение ребёнка
1839

Сын: Фомин Василий

Отец ребёнка: Фомин Никита Купецкий Брат

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Фомина) Наталья

Отец ребёнка: Фомин Никита Купецкий Брат

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Фомин Алексей

Отец ребёнка: Фомин Никита Купецкий Брат

Смерть
До 1850

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