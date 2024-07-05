Фомина Дарья Корнилиевна
Место рожденияhttps://ya.ru/archive/catalog/818fb5a7-75f0-420b-8f18-4436c3de779e/164
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
https://ya.ru/archive/catalog/818fb5a7-75f0-420b-8f18-4436c3de779e/164
есть возраст в ревизии
Рождение ребёнка
После 1832
Сын: Фомин Иван
Отец ребёнка: Фомин Никита Купецкий Брат
Рождение ребёнка
01.09.1837
Дочь: (Фомина) Марфа
Отец ребёнка: Фомин Никита Купецкий Брат
Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/d69f08fd-0eb7-4624-82d4-8a391afc77e6/96
Рождение ребёнка
1839
Сын: Фомин Василий
Отец ребёнка: Фомин Никита Купецкий Брат
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Фомина) Наталья
Отец ребёнка: Фомин Никита Купецкий Брат
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Фомин Алексей
Отец ребёнка: Фомин Никита Купецкий Брат
Смерть
До 1850