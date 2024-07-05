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Женский

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Мать

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Добавил:

AS
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Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Фомин Порфирий

Отец ребёнка: Фомин Михайла Калинин

https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/122?snippet=87
Рождение ребёнка
1779

Сын: Фомин Автомон

Отец ребёнка: Фомин Михайла Калинин

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