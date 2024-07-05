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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Фомин Порфирий
Отец ребёнка: Фомин Михайла Калинин
https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/122?snippet=87
Рождение ребёнка
1779
Сын: Фомин Автомон
Отец ребёнка: Фомин Михайла Калинин