Фомин Михайла Калинин Около 1749 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомин Михайла Калинин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Фомин ?

Мать: ?

https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/122?center=1118+1297
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Фомин Порфирий

Мать ребёнка: ?

https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/122?snippet=87
Рождение ребёнка
1779

Сын: Фомин Автомон

Мать ребёнка: ?

Смерть
1802

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