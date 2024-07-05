Фомин Михайла Калинин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти1802
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/122?center=1118+1297
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Фомин Порфирий
Мать ребёнка: ?
https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/122?snippet=87
Рождение ребёнка
1779
Сын: Фомин Автомон
Мать ребёнка: ?
Смерть
1802