Фомин Пантелеимон Купецкий Брат Около 1810 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фомин Пантелеимон Купецкий Брат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

06.09.1891

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Фомин Порфирий

Мать: Фомина Праскева Вдова Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина (Саломатов) Александра Федотовна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Соловьева (Фомина) Александра

Мать ребёнка: Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
17.07.1837

Дочь: (Фомина) Анна

Мать ребёнка: Екатерина Петровна

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/d69f08fd-0eb7-4624-82d4-8a391afc77e6/95
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Фомина) Наталия

Мать ребёнка: Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
12.04.1850

Сын: Фомин Николай

Мать ребёнка: Екатерина Петровна

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/907197cf-e882-4860-bbc5-87cefe176459/142
Рождение ребёнка
30.11.1852

Сын: Фомин Николай Пантелеевич

Мать ребёнка: Фомина (Саломатов) Александра Федотовна

Коломна, Коломенский, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/9a9d19b6-9031-43db-a498-02e246d4b367/485
Рождение ребёнка
Около ?.07.1855

Сын: Фомин Петр

Мать ребёнка: Фомина (Саломатов) Александра Федотовна

https://ya.ru/archive/catalog/fab17e80-e0fe-4604-9bd3-02b10647941b/226
Рождение ребёнка
1857

Сын: Фомин Косьма

Мать ребёнка: Фомина (Саломатов) Александра Федотовна

Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
06.09.1891
Коломна, Коломенский, Московская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область

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