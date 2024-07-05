Фомин Пантелеимон Купецкий Брат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти06.09.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Фомин Порфирий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Соловьева (Фомина) Александра
Мать ребёнка: Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
17.07.1837
Дочь: (Фомина) Анна
Мать ребёнка: Екатерина Петровна
https://ya.ru/archive/catalog/d69f08fd-0eb7-4624-82d4-8a391afc77e6/95
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Фомина) Наталия
Мать ребёнка: Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
12.04.1850
Сын: Фомин Николай
Мать ребёнка: Екатерина Петровна
https://ya.ru/archive/catalog/907197cf-e882-4860-bbc5-87cefe176459/142
Рождение ребёнка
30.11.1852
Сын: Фомин Николай Пантелеевич
Мать ребёнка: Фомина (Саломатов) Александра Федотовна
https://ya.ru/archive/catalog/9a9d19b6-9031-43db-a498-02e246d4b367/485
Рождение ребёнка
Около ?.07.1855
Сын: Фомин Петр
Мать ребёнка: Фомина (Саломатов) Александра Федотовна
https://ya.ru/archive/catalog/fab17e80-e0fe-4604-9bd3-02b10647941b/226
Рождение ребёнка
1857
Сын: Фомин Косьма
Мать ребёнка: Фомина (Саломатов) Александра Федотовна
Смерть
06.09.1891
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно