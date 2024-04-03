Долгова Мария Мокеевна (Моисеевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти09.08.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Долгов Сергей Акинфиевич
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
23.09.1768
Отец ребёнка: Долгов Сергей Акинфиевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Долгов Сергей Акинфиевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Челышкина(Долгова) (Долгова) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Долгов Сергей Акинфиевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Долгова) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Долгов Сергей Акинфиевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Долгова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Долгов Сергей Акинфиевич
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Долгова) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Долгов Сергей Акинфиевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
09.08.1807