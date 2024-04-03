Долгова Мария Мокеевна (Моисеевна) 1746 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова Мария Мокеевна (Моисеевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

09.08.1807

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Долгов Фетис Сергеевич

Отец ребёнка: Долгов Сергей Акинфиевич

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
23.09.1768

Сын: Долгов Харитон Сергеевич

Отец ребёнка: Долгов Сергей Акинфиевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1772

Сын: Долгов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Долгов Сергей Акинфиевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Челышкина(Долгова) (Долгова) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Долгов Сергей Акинфиевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Долгова) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Долгов Сергей Акинфиевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Долгова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Долгов Сергей Акинфиевич

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Долгова) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Долгов Сергей Акинфиевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
09.08.1807

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