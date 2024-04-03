Челышкина(Долгова) (Долгова) Татьяна Сергеевна 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкина(Долгова) (Долгова) Татьяна Сергеевна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Долгов Сергей Акинфиевич

Мать: Долгова Мария Мокеевна (Моисеевна)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
1793

Муж: Челышкин Карп Григорьевич

Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Челышкин Филипп Карпович

Отец ребёнка: Челышкин Карп Григорьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
17.12.1807

Дочь: (Челышкина) Аксинья Карповна

Отец ребёнка: Челышкин Карп Григорьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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