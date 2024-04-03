Челышкина(Долгова) (Долгова) Татьяна Сергеевна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
1793
Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Челышкин Карп Григорьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
17.12.1807
Дочь: (Челышкина) Аксинья Карповна
Отец ребёнка: Челышкин Карп Григорьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно