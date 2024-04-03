Челышкин Филипп Карпович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рожденияОколо 1797
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Челышкин Андрей Филиппович
Мать ребёнка: Челышкина Агафья Ивановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Челышкин Федор Филиппович
Мать ребёнка: Челышкина Агафья Ивановна
сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Челышкина) Федосья Филипповна
Мать ребёнка: Челышкина Агафья Ивановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Челышкина Акулина Филипповна
Мать ребёнка: Челышкина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Челышкин Степан Филиппович
Мать ребёнка: Челышкина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Челышкин Акакий Филиппович
Мать ребёнка: Челышкина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1832
Мать ребёнка: Челышкина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
04.08.1835
Дочь: (Челышкина) Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Челышкина Агафья Ивановна
Смерть
1847