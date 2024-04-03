Челышкин Филипп Карпович Около 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Филипп Карпович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Челышкин Карп Григорьевич

Мать: Челышкина(Долгова) (Долгова) Татьяна Сергеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Челышкина Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Челышкин Андрей Филиппович

Мать ребёнка: Челышкина Агафья Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Челышкин Федор Филиппович

Мать ребёнка: Челышкина Агафья Ивановна

сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Челышкина) Федосья Филипповна

Мать ребёнка: Челышкина Агафья Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Челышкина Акулина Филипповна

Мать ребёнка: Челышкина Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Челышкин Степан Филиппович

Мать ребёнка: Челышкина Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Челышкин Акакий Филиппович

Мать ребёнка: Челышкина Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1832

Сын: Челышкин Парфен Младенец

Мать ребёнка: Челышкина Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
04.08.1835

Дочь: (Челышкина) Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Челышкина Агафья Ивановна

Смерть
1847

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