(Челышкина) Евдокия Филипповна 04.08.1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Челышкина) Евдокия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1835

Отец: Челышкин Филипп Карпович

Мать: Челышкина Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Ефимович

Крещение
04.08.1835
Николаевская церковь с. Лычное
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Антон Ефимович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Пелагея Антоновна

Отец ребёнка: Антон Ефимович

Смерть
Неизвестно

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