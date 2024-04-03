(Челышкина) Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1835
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Ефимович
Крещение
04.08.1835
Николаевская церковь с. Лычное
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татьяна Антоновна
Отец ребёнка: Антон Ефимович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Пелагея Антоновна
Отец ребёнка: Антон Ефимович
Смерть
Неизвестно