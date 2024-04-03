Челышкина Агафья Ивановна 1797 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧелышкина Агафья Ивановна

Челышкина Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Челышкин Филипп Карпович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Челышкин Андрей Филиппович

Отец ребёнка: Челышкин Филипп Карпович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Челышкин Федор Филиппович

Отец ребёнка: Челышкин Филипп Карпович

сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Челышкина) Федосья Филипповна

Отец ребёнка: Челышкин Филипп Карпович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Челышкина Акулина Филипповна

Отец ребёнка: Челышкин Филипп Карпович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Челышкин Степан Филиппович

Отец ребёнка: Челышкин Филипп Карпович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Челышкин Акакий Филиппович

Отец ребёнка: Челышкин Филипп Карпович

Рождение ребёнка
01.02.1832

Сын: Челышкин Парфен Младенец

Отец ребёнка: Челышкин Филипп Карпович

Рождение ребёнка
04.08.1835

Дочь: (Челышкина) Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Челышкин Филипп Карпович

Место жительства
1850
сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезда Владимирской губернии
указано 63 года
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.