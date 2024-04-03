Челышкина Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Челышкин Андрей Филиппович
Отец ребёнка: Челышкин Филипп Карпович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Челышкин Федор Филиппович
Отец ребёнка: Челышкин Филипп Карпович
сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Челышкина) Федосья Филипповна
Отец ребёнка: Челышкин Филипп Карпович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Челышкина Акулина Филипповна
Отец ребёнка: Челышкин Филипп Карпович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Челышкин Степан Филиппович
Отец ребёнка: Челышкин Филипп Карпович
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Челышкин Акакий Филиппович
Отец ребёнка: Челышкин Филипп Карпович
Рождение ребёнка
01.02.1832
Отец ребёнка: Челышкин Филипп Карпович
Рождение ребёнка
04.08.1835
Дочь: (Челышкина) Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Челышкин Филипп Карпович
Место жительства
1850
сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезда Владимирской губернии
указано 63 года
Смерть
Неизвестно