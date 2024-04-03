Челышкин Андрей Филиппович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1815
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
18.09.1835
Сын: Челышкин Георгий Андреевич
Мать ребёнка: Челышкина Матрона Павловна
Рождение ребёнка
05.12.1836
Сын: Челышкин Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Челышкина Матрона Павловна
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Челышкина) Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Челышкина Матрона Павловна
Рождение ребёнка
22.04.1846
Дочь: (Челышкина) Александра Андреевна
Мать ребёнка: Челышкина Матрона Павловна
сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1850
Сын: Челышкин Тарасий Андреевич
Мать ребёнка: Челышкина Матрона Павловна
сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно