Челышкин Андрей Филиппович 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Андрей Филиппович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Челышкин Филипп Карпович

Мать: Челышкина Агафья Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
18.09.1835

Сын: Челышкин Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Челышкина Матрона Павловна

Рождение ребёнка
05.12.1836

Сын: Челышкин Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Челышкина Матрона Павловна

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Челышкина) Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Челышкина Матрона Павловна

Рождение ребёнка
22.04.1846

Дочь: (Челышкина) Александра Андреевна

Мать ребёнка: Челышкина Матрона Павловна

сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1850

Сын: Челышкин Тарасий Андреевич

Мать ребёнка: Челышкина Матрона Павловна

сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно

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