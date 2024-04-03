Челышкина Матрона Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкина Матрона Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1835

Сын: Челышкин Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Челышкин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
05.12.1836

Сын: Челышкин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Челышкин Андрей Филиппович

Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Челышкина) Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Челышкин Андрей Филиппович

Рождение ребёнка
22.04.1846

Дочь: (Челышкина) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Челышкин Андрей Филиппович

сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1850

Сын: Челышкин Тарасий Андреевич

Отец ребёнка: Челышкин Андрей Филиппович

сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно

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