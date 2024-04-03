Челышкина Матрона Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1835
Сын: Челышкин Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Челышкин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
05.12.1836
Сын: Челышкин Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Челышкин Андрей Филиппович
Сельцо Змеевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Челышкина) Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Челышкин Андрей Филиппович
Рождение ребёнка
22.04.1846
Дочь: (Челышкина) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Челышкин Андрей Филиппович
сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии
Рождение ребёнка
1850
Сын: Челышкин Тарасий Андреевич
Отец ребёнка: Челышкин Андрей Филиппович
сельцо Дмитриевское Смолинская волость Судогодский уезд Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно