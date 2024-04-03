Челышкин Карп Григорьевич Около 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челышкин Карп Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Челышкин Григорий Иванович

Мать: Челышкина Марфа Трофимовна

Бракосочетание
1793

Жена: Челышкина(Долгова) (Долгова) Татьяна Сергеевна

Николаевская церковь села Лычное
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Челышкин Филипп Карпович

Мать ребёнка: Челышкина(Долгова) (Долгова) Татьяна Сергеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
17.12.1807

Дочь: (Челышкина) Аксинья Карповна

Мать ребёнка: Челышкина(Долгова) (Долгова) Татьяна Сергеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1844

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