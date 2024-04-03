Долгов Сергей Акинфиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Долгова Мария Мокеевна (Моисеевна)
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
23.09.1768
Мать ребёнка: Долгова Мария Мокеевна (Моисеевна)
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Долгова Мария Мокеевна (Моисеевна)
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Челышкина(Долгова) (Долгова) Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Долгова Мария Мокеевна (Моисеевна)
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Долгова) Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Долгова Мария Мокеевна (Моисеевна)
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Долгова) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Долгова Мария Мокеевна (Моисеевна)
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Долгова) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Долгова Мария Мокеевна (Моисеевна)
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно