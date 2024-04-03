Долгов Сергей Акинфиевич 1745 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Сергей Акинфиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Долгов Акинфей Лаврович

Мать: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1767

Сын: Долгов Фетис Сергеевич

Мать ребёнка: Долгова Мария Мокеевна (Моисеевна)

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
23.09.1768

Сын: Долгов Харитон Сергеевич

Мать ребёнка: Долгова Мария Мокеевна (Моисеевна)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1772

Сын: Долгов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Долгова Мария Мокеевна (Моисеевна)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Челышкина(Долгова) (Долгова) Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Долгова Мария Мокеевна (Моисеевна)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Долгова) Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Долгова Мария Мокеевна (Моисеевна)

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Долгова) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Долгова Мария Мокеевна (Моисеевна)

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Долгова) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Долгова Мария Мокеевна (Моисеевна)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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