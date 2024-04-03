Долгов Харитон Сергеевич
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения23.09.1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
23.09.1768
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгова Анна Ивановна
Крещение
30.09.1768
Николаевская церковь с. Лычное
Восприемники: Кондратий Степанов и Стефанида Гордеева
Рождение ребёнка
17.10.1792
Сын: Долгов Андрей Харитонович
Мать ребёнка: Долгова Анна Ивановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1802
Сын: Долгов Григорий Харитонович
Мать ребёнка: Долгова Анна Ивановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1804
Сын: Долгов Андрон Харитонович
Мать ребёнка: Долгова Анна Ивановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1805
Сын: Долгов Елизар Харитонович
Мать ребёнка: Долгова Анна Ивановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно