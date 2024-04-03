Долгов Харитон Сергеевич 23.09.1768 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Харитон Сергеевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

23.09.1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1768

Отец: Долгов Сергей Акинфиевич

Мать: Долгова Мария Мокеевна (Моисеевна)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Анна Ивановна

Крещение
30.09.1768
Николаевская церковь с. Лычное
Восприемники: Кондратий Степанов и Стефанида Гордеева
Рождение ребёнка
17.10.1792

Сын: Долгов Андрей Харитонович

Мать ребёнка: Долгова Анна Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1802

Сын: Долгов Григорий Харитонович

Мать ребёнка: Долгова Анна Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1804

Сын: Долгов Андрон Харитонович

Мать ребёнка: Долгова Анна Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1805

Сын: Долгов Елизар Харитонович

Мать ребёнка: Долгова Анна Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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