Долгов Андрей Харитонович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения17.10.1792
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1792
Отец: Долгов Харитон Сергеевич
Мать: Долгова Анна Ивановна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1799
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии