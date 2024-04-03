Долгов Андрей Харитонович 17.10.1792 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Андрей Харитонович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

17.10.1792

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

1772 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1792

Отец: Долгов Харитон Сергеевич

Мать: Долгова Анна Ивановна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
1799
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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