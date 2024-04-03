Долгова Анна Ивановна
Место рождениядеревня Рындино Тарусского уезда
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Рындино Тарусского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1792
Сын: Долгов Андрей Харитонович
Отец ребёнка: Долгов Харитон Сергеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1802
Сын: Долгов Григорий Харитонович
Отец ребёнка: Долгов Харитон Сергеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1804
Сын: Долгов Андрон Харитонович
Отец ребёнка: Долгов Харитон Сергеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1805
Сын: Долгов Елизар Харитонович
Отец ребёнка: Долгов Харитон Сергеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно