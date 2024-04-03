Долгова Анна Ивановна 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова Анна Ивановна

Место рождения

деревня Рындино Тарусского уезда

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Рындино Тарусского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Харитон Сергеевич

Рождение ребёнка
17.10.1792

Сын: Долгов Андрей Харитонович

Отец ребёнка: Долгов Харитон Сергеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1802

Сын: Долгов Григорий Харитонович

Отец ребёнка: Долгов Харитон Сергеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1804

Сын: Долгов Андрон Харитонович

Отец ребёнка: Долгов Харитон Сергеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1805

Сын: Долгов Елизар Харитонович

Отец ребёнка: Долгов Харитон Сергеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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