Долгов Фетис Сергеевич
Место рожденияСельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Долгова Анна Семеновна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Долгова) Татьяна Фетисовна
Мать ребёнка: Долгова Анна Семеновна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно