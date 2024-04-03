Долгов Фетис Сергеевич 1767 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Фетис Сергеевич

Место рождения

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Долгов Сергей Акинфиевич

Мать: Долгова Мария Мокеевна (Моисеевна)

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Долгов Иван Фетисович

Мать ребёнка: Долгова Анна Семеновна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Долгова) Татьяна Фетисовна

Мать ребёнка: Долгова Анна Семеновна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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