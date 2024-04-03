Долгова Анна Семеновна 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Фетис Сергеевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Долгов Иван Фетисович

Отец ребёнка: Долгов Фетис Сергеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Долгова) Татьяна Фетисовна

Отец ребёнка: Долгов Фетис Сергеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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