Долгов Павел Сергеевич 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Павел Сергеевич

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Долгов Сергей Акинфиевич

Мать: Долгова Мария Мокеевна (Моисеевна)

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгов ?

Рождение ребёнка
1804

Сын: Сафон Павлович

Мать ребёнка: Долгов ?

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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