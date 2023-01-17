Чурилов Евфим Феодоров
Место рождения
Дата рождения28.03.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1879 ст.
Отец: Чурилов Фёдор Яковлев
Мать: Чурилова Анисья Арефьева
Рождение ребёнка
21.12.1897
Дочь: Неретина Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: Чурилова Евдакия Савельева
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Чурилова Евдакия Савельева
Рождение ребёнка
После 1900
Сын: Чурилов Иван Евфимов
Мать ребёнка: Чурилова Матрона Максимова
Рождение ребёнка
После 1900 ст.
Мать ребёнка: Чурилова Матрона Максимова
Рождение ребёнка
До 1900 ст.
Сын: Чурилов Яков Евфимов
Мать ребёнка: Чурилова Евдакия Савельева
Рождение ребёнка
После 1900 ст.
Дочь: Чернышева Анна Евфимова
Мать ребёнка: Чурилова Матрона Максимова
Рождение ребёнка
09.03.1902 ст.
Мать ребёнка: Чурилова Матрона Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно