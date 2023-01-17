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Чурилов Евфим Феодоров

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Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

28.03.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1879 ст.

Отец: Чурилов Фёдор Яковлев

Мать: Чурилова Анисья Арефьева

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1897

Дочь: Неретина Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: Чурилова Евдакия Савельева

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1900

Сын: Чурилов Григорий Евфимов

Мать ребёнка: Чурилова Евдакия Савельева

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
После 1900

Сын: Чурилов Иван Евфимов

Мать ребёнка: Чурилова Матрона Максимова

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
После 1900 ст.

Сын: Чурилов Николай Евфимов

Мать ребёнка: Чурилова Матрона Максимова

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
До 1900 ст.

Сын: Чурилов Яков Евфимов

Мать ребёнка: Чурилова Евдакия Савельева

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
После 1900 ст.

Дочь: Чернышева Анна Евфимова

Мать ребёнка: Чурилова Матрона Максимова

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1902 ст.

Сын: Чурилов Андрей Евфимов

Мать ребёнка: Чурилова Матрона Максимова

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилова Матрона Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилова Евдакия Савельева

Смерть
Неизвестно
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