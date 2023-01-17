Чурилов Иван Евфимов
Место рождения
Дата рожденияПосле 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1900
Отец: Чурилов Евфим Феодоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чурилова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Иванова
Мать ребёнка: Чурилова Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чурилова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурилова Варвара
Смерть
Неизвестно