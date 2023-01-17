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Чурилов Иван Евфимов

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Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

После 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1900

Отец: Чурилов Евфим Феодоров

Мать: Чурилова Матрона Максимова

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурилов Виктор Иванов

Мать ребёнка: Чурилова Варвара

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Иванова

Мать ребёнка: Чурилова Варвара

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурилов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Чурилова Варвара

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилова Варвара

Смерть
Неизвестно
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