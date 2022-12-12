Чурилова Анисья Арефьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилова Анисья Арефьева

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Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1879 ст.

Сын: Чурилов Евфим Феодоров

Отец ребёнка: Чурилов Фёдор Яковлев

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Сын: Чурилов Михаил Феодоров

Отец ребёнка: Чурилов Фёдор Яковлев

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вострикова Лукерья Феодорова

Отец ребёнка: Чурилов Фёдор Яковлев

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Феодорова

Отец ребёнка: Чурилов Фёдор Яковлев

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилов Фёдор Яковлев

Смерть
Неизвестно
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