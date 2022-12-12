Чурилова Анисья Арефьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1879 ст.
Отец ребёнка: Чурилов Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Отец ребёнка: Чурилов Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вострикова Лукерья Феодорова
Отец ребёнка: Чурилов Фёдор Яковлев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Феодорова
Отец ребёнка: Чурилов Фёдор Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно