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Чурилов Михаил Феодоров

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Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

Около 1887 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.

Отец: Чурилов Фёдор Яковлев

Мать: Чурилова Анисья Арефьева

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Кирилина Прасковья Михайлова

Мать ребёнка: Чурилова Агриппина Панкратьева

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Чурилов Василий Михайлов

Мать ребёнка: Чурилова Агриппина Панкратьева

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1922

Сын: Чурилов Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Чурилова Агриппина Панкратьева

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилова Агриппина Панкратьева

Смерть
1943
Умер от голода
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