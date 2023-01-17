Чурилов Михаил Феодоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887 ст.
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.
Отец: Чурилов Фёдор Яковлев
Мать: Чурилова Анисья Арефьева
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Кирилина Прасковья Михайлова
Мать ребёнка: Чурилова Агриппина Панкратьева
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Чурилова Агриппина Панкратьева
Рождение ребёнка
1922
Сын: Чурилов Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Чурилова Агриппина Панкратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Умер от голода