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Чурилов Василий Михайлов

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Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Чурилов Михаил Феодоров

Мать: Чурилова Агриппина Панкратьева

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурилов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Чурилова Анастасия Михайлова

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Васильева

Мать ребёнка: Чурилова Анастасия Михайлова

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чурилов Владимир Васильев

Мать ребёнка: Чурилова Анастасия Михайлова

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Васильева

Мать ребёнка: Чурилова Анастасия Михайлова

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилова Анастасия Михайлова

Смерть
Неизвестно
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