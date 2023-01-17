Чурилов Василий Михайлов
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чурилов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Чурилова Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Васильева
Мать ребёнка: Чурилова Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чурилов Владимир Васильев
Мать ребёнка: Чурилова Анастасия Михайлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Васильева
Мать ребёнка: Чурилова Анастасия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно