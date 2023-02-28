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Чурилов Фёдор Яковлев

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Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

Около 1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858 ст.

Отец: Чурилов Яков Давидович

Мать: не указана

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1879 ст.

Сын: Чурилов Евфим Феодоров

Мать ребёнка: Чурилова Анисья Арефьева

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Сын: Чурилов Михаил Феодоров

Мать ребёнка: Чурилова Анисья Арефьева

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вострикова Лукерья Феодорова

Мать ребёнка: Чурилова Анисья Арефьева

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Феодорова

Мать ребёнка: Чурилова Анисья Арефьева

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилова Анисья Арефьева

Смерть
Неизвестно
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