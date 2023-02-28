Чурилов Фёдор Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858 ст.
Отец: Чурилов Яков Давидович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1879 ст.
Мать ребёнка: Чурилова Анисья Арефьева
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Мать ребёнка: Чурилова Анисья Арефьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вострикова Лукерья Феодорова
Мать ребёнка: Чурилова Анисья Арефьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Феодорова
Мать ребёнка: Чурилова Анисья Арефьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурилова Анисья Арефьева
Смерть
Неизвестно