Чурилова (Чернышева) Агриппина Панкратьева
Место рождения
Дата рождения12.06.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910 ст.
Дочь: Кирилина Прасковья Михайлова
Отец ребёнка: Чурилов Михаил Феодоров
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Чурилов Михаил Феодоров
Рождение ребёнка
1922
Сын: Чурилов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Чурилов Михаил Феодоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно