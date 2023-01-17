Чурилова (Чернышева) Агриппина Панкратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилова (Чернышева) Агриппина Панкратьева

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Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

12.06.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1910 ст.

Дочь: Кирилина Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Чурилов Михаил Феодоров

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Чурилов Василий Михайлов

Отец ребёнка: Чурилов Михаил Феодоров

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1922

Сын: Чурилов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Чурилов Михаил Феодоров

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилов Михаил Феодоров

Смерть
Неизвестно
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