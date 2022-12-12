Чернышева (Чурилова) Анна Евфимова
Место рождения
Дата рожденияПосле 1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1900 ст.
Отец: Чурилов Евфим Феодоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таььяна Викторовна
Отец ребёнка: Чернышев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Викторовна
Отец ребёнка: Чернышев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернышев Анатолий Викторович
Отец ребёнка: Чернышев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернышев Виктор
Смерть
Неизвестно