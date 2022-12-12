Чернышева (Чурилова) Анна Евфимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Чурилова) Анна Евфимова

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Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

После 1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1900 ст.

Отец: Чурилов Евфим Феодоров

Мать: Чурилова Матрона Максимова

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таььяна Викторовна

Отец ребёнка: Чернышев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Викторовна

Отец ребёнка: Чернышев Виктор

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышев Анатолий Викторович

Отец ребёнка: Чернышев Виктор

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Виктор

Смерть
Неизвестно
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