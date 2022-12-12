Чурилова (Шапцева) Евдакия Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧурилова (Шапцева) Евдакия Савельева

Чурилова (Шапцева) Евдакия Савельева

avatar

Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

02.02.1878 ст.

Дата смерти

1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1878 ст.

Отец: Шапцев Савелий Иванов

Мать: Шапцева Анна Афанасьева

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1897

Дочь: Неретина Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Чурилов Евфим Феодоров

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1900

Сын: Чурилов Григорий Евфимов

Отец ребёнка: Чурилов Евфим Феодоров

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
До 1900 ст.

Сын: Чурилов Яков Евфимов

Отец ребёнка: Чурилов Евфим Феодоров

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилов Евфим Феодоров

Смерть
1900 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close