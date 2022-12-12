Чурилова (Шапцева) Евдакия Савельева
Место рождения
Дата рождения02.02.1878 ст.
Дата смерти1900 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1878 ст.
Отец: Шапцев Савелий Иванов
Мать: Шапцева Анна Афанасьева
Рождение ребёнка
21.12.1897
Дочь: Неретина Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Чурилов Евфим Феодоров
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Чурилов Евфим Феодоров
Рождение ребёнка
До 1900 ст.
Сын: Чурилов Яков Евфимов
Отец ребёнка: Чурилов Евфим Феодоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1900 ст.