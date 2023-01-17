Неретина (Чурилова) Анастасия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неретина (Чурилова) Анастасия Ефимовна

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Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

21.12.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1897

Отец: Чурилов Евфим Феодоров

Мать: Чурилова Евдакия Савельева

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Ошомкова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Неретин Григорий Яковлев

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1924

Дочь: Удовенко Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Неретин Григорий Яковлев

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1927

Сын: Неретин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Неретин Григорий Яковлев

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неретин Григорий Яковлев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Неретин Григорий Яковлев

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Смерть
Неизвестно
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