Неретина (Чурилова) Анастасия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения21.12.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1897
Отец: Чурилов Евфим Феодоров
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Ошомкова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Неретин Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
21.09.1924
Дочь: Удовенко Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Неретин Григорий Яковлев
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Неретин Григорий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Неретин Григорий Яковлев
Смерть
Неизвестно