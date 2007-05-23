Удовенко (Неретина) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения21.09.1924
Дата смерти23.05.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1924
Рождение ребёнка
03.12.1945
Дочь: Филатова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Удовенко Иван Григорьевич
Орлово, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1953
Сын: Удовенко Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Удовенко Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.2007