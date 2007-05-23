Удовенко (Неретина) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удовенко (Неретина) Мария Григорьевна

Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

21.09.1924

Дата смерти

23.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1924

Отец: Неретин Григорий Яковлев

Мать: Неретина Анастасия Ефимовна

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1945

Дочь: Филатова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Удовенко Иван Григорьевич

Орлово, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1953

Сын: Удовенко Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Удовенко Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Удовенко Иван Григорьевич

Смерть
23.05.2007
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