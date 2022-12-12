Неретин Григорий Яковлев
Место рождения
Дата рождения10.10.1896
Дата смерти20.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1896
Отец: Неретин Яков Павлов
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Ошомкова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Неретина Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
21.09.1924
Дочь: Удовенко Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Неретина Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Неретина Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Неретина Анастасия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.1942