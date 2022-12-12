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Неретин Григорий Яковлев

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Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

10.10.1896

Дата смерти

20.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1896

Отец: Неретин Яков Павлов

Мать: Неретина Анастасия Тимофеева

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Ошомкова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Неретина Анастасия Ефимовна

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1924

Дочь: Удовенко Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Неретина Анастасия Ефимовна

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1927

Сын: Неретин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Неретина Анастасия Ефимовна

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Неретина Анастасия Ефимовна

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неретина Анастасия Ефимовна

Смерть
20.08.1942
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