Неретина (Неретина) Анастасия Тимофеева
Место рождения
Дата рождения24.10.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1873 ст.
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Сын: Неретин Иван Яковлев
Отец ребёнка: Неретин Яков Павлов
Рождение ребёнка
1893 ст.
Отец ребёнка: Неретин Яков Павлов
Рождение ребёнка
10.10.1896
Отец ребёнка: Неретин Яков Павлов
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Суменкова Марфа Яковлева
Отец ребёнка: Неретин Яков Павлов
Рождение ребёнка
25.05.1899 ст.
Дочь: Курембина Феодосия (Федосья) Яковлева
Отец ребёнка: Неретин Яков Павлов
Рождение ребёнка
1914 ст.
Дочь: Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Неретин Яков Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Яковлева
Отец ребёнка: Неретин Яков Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Неретин Яков Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неретин Никифор (Сергей) Яковлевич
Отец ребёнка: Неретин Яков Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Неретин Яков Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неретин Яков Павлов
Смерть
Неизвестно