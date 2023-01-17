Неретина (Неретина) Анастасия Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неретина (Неретина) Анастасия Тимофеева

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Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

24.10.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1873 ст.

Отец: Неретин Тимофей Семёнов

Мать: Неретина Акилина Гаврилова

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Сын: Неретин Иван Яковлев

Отец ребёнка: Неретин Яков Павлов

Рождение ребёнка
1893 ст.

Сын: Неретин Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Неретин Яков Павлов

Рождение ребёнка
10.10.1896

Сын: Неретин Григорий Яковлев

Отец ребёнка: Неретин Яков Павлов

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Суменкова Марфа Яковлева

Отец ребёнка: Неретин Яков Павлов

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1899 ст.

Дочь: Курембина Феодосия (Федосья) Яковлева

Отец ребёнка: Неретин Яков Павлов

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1914 ст.

Дочь: Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Неретин Яков Павлов

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Яковлева

Отец ребёнка: Неретин Яков Павлов

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Неретин Яков Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неретин Никифор (Сергей) Яковлевич

Отец ребёнка: Неретин Яков Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Неретин Яков Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неретин Яков Павлов

Смерть
Неизвестно
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