Неретин Иван Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.
Отец: Неретин Яков Павлов
Рождение ребёнка
1909 ст.
Мать ребёнка: Неретина Анна Максимова
Рождение ребёнка
Около 1920
Мать ребёнка: Неретина Анна Максимова
Рождение ребёнка
Около 1924
Мать ребёнка: Неретина Анна Максимова
Рождение ребёнка
Около 1927
Мать ребёнка: Неретина Анна Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Неретина Анна Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неретина Анна Максимова
Смерть
Неизвестно