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Неретин Иван Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: Неретин Яков Павлов

Мать: Неретина Анастасия Тимофеева

Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Неретин Михаил Иванов

Мать ребёнка: Неретина Анна Максимова

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Неретин Иван Иванович

Мать ребёнка: Неретина Анна Максимова

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Неретин Василий Иванович

Мать ребёнка: Неретина Анна Максимова

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Неретин Николай Иванович

Мать ребёнка: Неретина Анна Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Неретина Анна Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неретина Анна Максимова

Смерть
Неизвестно
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