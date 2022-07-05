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Неретина Анна Максимова

Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Неретина) Параскева Иванова

Отец ребёнка: Неретин Иван Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неретин Иван Яковлев

Рождение ребёнка
1909 ст.

Сын: Неретин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Неретин Иван Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Неретин Иван Иванович

Отец ребёнка: Неретин Иван Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Неретин Василий Иванович

Отец ребёнка: Неретин Иван Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Неретин Николай Иванович

Отец ребёнка: Неретин Иван Яковлев

Смерть
Неизвестно

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