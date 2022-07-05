Неретина Анна Максимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Неретина) Параскева Иванова
Отец ребёнка: Неретин Иван Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неретин Иван Яковлев
Рождение ребёнка
1909 ст.
Отец ребёнка: Неретин Иван Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1920
Отец ребёнка: Неретин Иван Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1924
Отец ребёнка: Неретин Иван Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1927
Отец ребёнка: Неретин Иван Яковлев
Смерть
Неизвестно