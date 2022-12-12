Курембина (Неретина) Феодосия (Федосья) Яковлева
Место рождения
Дата рождения25.05.1899 ст.
Дата смерти28.02.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1899 ст.
Отец: Неретин Яков Павлов
Рождение ребёнка
1918
Сын: Курембин Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Курембин Михаил Силантьевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Курембин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Курембин Михаил Силантьевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Курембин Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Курембин Михаил Силантьевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Курембин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Курембин Михаил Силантьевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Артемьева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Курембин Михаил Силантьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Михайлова
Отец ребёнка: Курембин Михаил Силантьевич
Смерть
28.02.1972