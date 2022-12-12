Курембина (Неретина) Феодосия (Федосья) Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курембина (Неретина) Феодосия (Федосья) Яковлева

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Место рождения

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд

Дата рождения

25.05.1899 ст.

Дата смерти

28.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1899 ст.

Отец: Неретин Яков Павлов

Мать: Неретина Анастасия Тимофеева

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Курембин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Курембин Михаил Силантьевич

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1921

Сын: Курембин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Курембин Михаил Силантьевич

Чурюково, Чурюковская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
1927

Сын: Курембин Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Курембин Михаил Силантьевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Курембин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Курембин Михаил Силантьевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Артемьева Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Курембин Михаил Силантьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курембин Михаил Силантьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Михайлова

Отец ребёнка: Курембин Михаил Силантьевич

Смерть
28.02.1972
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